В Киеве бывший полицейский открыл сеть борделей

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве бывший полицейский открыл три борделя, в которых работали 75 проституток и еще 11 человек. Это организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов. Работали данные места разврата под видом массажных салонов.

В 2015 году мужчину уволили со службы в полиции, поскольку не прошел переаттестацию. Однако все это время своим сообщникам и женщинам, которые работали на него, он представлялся полицейским, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Места разврата были по трем адресам в центральной части Киева. За час работы проститутки клиенты платили от 700 до 3 тыс. грн. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные - оставляли себе, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Были проведены обыски в борделях и по месту жительства фигурантов. Правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику. Кроме того, изъят пистолет, автомат, граната, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу, чтобы выяснить, являются ли эти предметы огнестрельным оружием и боеприпасами", - отметил Андрей Крищенко.

Семь фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали. Оперативники продолжают работать над установлением других участников преступной группы.

"Информация о возможных коррупционных связях организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана в Государственное бюро расследований для тщательной проверки", - добавил Андрей Крищенко.

Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.

Начальника, заместителя начальника и старшего оперуполномоченного одного из управлений полиции Киева разоблачили во взяточничестве. Оборотни в погонах систематически получали сотни тысяч гривен за "крышевание" столичных веб-студий и публичных домов, которые действовали под вывеской массажных салонов.