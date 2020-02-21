В "Слуге народа" спрогнозировали, сколько Совет сидеть над законом о земле

На одну поправку расходуется по полторы минуты, говорят во властной фракции.

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли будет продолжаться до второй половины мая. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

"В среднем мы тратим полторы минуты на одну поправку (к законопроекту о рынке земли - Gazeta.ua.).

Если проанализировать, сколько рассмотрено на прошлой и этой неделе, то получается, что нам надо еще 90 календарных дней - это фактически 6,5 пленарных недель. То есть завершить рассмотрение законопроекта сможем на второй пленарной недели мая", - цитирует нардепа "Укрінформ"

По состоянию на 21 февраля Верховная Рада рассмотрела правку № 1505. Всего их - 4018. Больше всего поступило от ОПЗЖ - 3632.

Парламент начал рассмотрение законопроекту 6 февраля. Тогда нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали президиум в Верховной Раде, началась потасовка. Экс-премьер Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Дмитрия Разумкова.

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Законопроектом предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Право собственности на землю планируют предоставить также банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Но в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены в торгах.