В "Слуге народа" прокомментировали увлечение Арахамии китайскими коммунистами

После заявлений Арахамии его начали изображать в карикатурах.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что партия не меняла идеологию. Так отреагировала на слова коллеги Давида Арахамии об общих ценностях "СН" с Коммунистической партией Китая, сообщает НВ.

"Я понимаю, что Давид - ньюзмейкер № 1 во фракции. Все, что он скажет, даже о погоде, превратится в новость. Но идеологию мы не меняли. Как были центристами, так и остаемся", - сказала "слуга народа" в эфире "24 канала".

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Депутат сказала, что от коммунизма и социализма в Китае "осталось только название".

При этом Кравчук добавила, что остается в группе дружбы с США.

9 июля на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. После этого Арахамию начали изображать в карикатурах.