В "Слуге народа" придумали новшество для вузов

"У нас уже деградация высшего образования на очень серьезном уровне, и многие университеты выглядят просто как фабрики дипломов". ФОТО: "Цензор.НЕТ"

Номер 11 в списке "Слуги народа", эксперт партии по вопросам образования и науки Сергей Бабак выступает за открытые конкурсы на должности ректоров вузов.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я за открытые конкурсы, я больше склоняюсь к этому. Для меня несколько странно, когда коллектив выбирает себе ректора", - сказал Бабак.

Вопросы, которыми занимается ректор, будущий нардеп назвал менеджерскими.

В его контракте должны быть указаны показатели, которых нужно достичь. В противном случае - надо провести новый конкурс.

"С высшим образованием надо что-то делать. У нас уже деградация высшего образования на очень серьезном уровне, и многие университеты выглядят просто как фабрики дипломов".

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1 августа в 12:00 закончился прием документов от абитуриентов для поступления на бюджет в высшие учебные заведения. В этом году подали 831 493 заявления в электронной и бумажной формах на дневную форму обучения.