В "Слуге народа" поддержали уголовное производство в отношении коллег

Прекрасно, что САП открыла производство о взяточничестве внутри "Слуги народа", говорит Потураев.

В президентской фракции поддерживают расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры о возможном взяточничестве внутри фракции.

Об этом журналистам в среду сказал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Не было же никакого уголовного дела касательно "площадок". Но система, в которой сейчас есть и оценщики и "площадки", с точки зрения коррупции опасна. Подавался законопроект, который эту систему умножал на ноль - как оценщиков, так и "площадки". Так как потребности в таком количестве и обязательности нету. База данных автоматически, без участия человека, выдает оценку на любой объект. Поэтому предлагалось отменить.

И почему-то законопроект комитет не прошел.

Я лично считаю, и было вчера было обсуждение, - не надо шоу вокруг полиграфа. А надо начинать проверку. И если будут основания, то и уголовное дело силами НАБУ. Считаю, что основания для этого есть.

А там уже желающие полиграфа получат в рамках следствия. Настоящий полиграф, не шоу где-то на телевидении или социальных сетях. А настоящие следственные действия. Чтобы ни у кого не было соблазнов к голосованиям, которые вызывают вопросы", - заявил Потураев.