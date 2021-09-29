В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"

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Сравнения спикером Дмитрием Разумковым голосования законопроекта об олигархах с голосованиями за Харьковские соглашения и "законы 16 января" являются безосновательными.

Об этом сказал народный депутат от "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Еспресо".

"К его позиции (спикера. - Gazeta.ua) и комментариям есть много вопросов.

Особенно касательно вчерашних слов, что я и Стефанчук ввели в заблуждение во время голосования. Будто бы проголосовали не за тот текст законопроекта.

Жаль, что председатель Верховной Рады сравнивает голосования за закон против олигархов с позорными голосованиями, которые имели место 27 апреля 2010 года, когда ратифицировались Харьковские соглашения, и 16 января 2014-го.

Тогда, во-первых, принимались законы, которые шли в ущерб украинской государственности, суверенитету, территориальной целостности, имели целью узурпацию власти и происходили вообще поднятием рук, с выключенным табло", - заявил нардеп.

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Представитель президента заявил, что во время голосования за законопроект об олигархах "полностью" придерживались регламента.

"И говорить о том, что мы допустили какие-то системные, серьезные нарушения, правовых оснований точно нет.

И более того, нет оснований утверждать, что Верховная Рада проголосовала какие-то взаимоисключающие правки, которые якобы разбалансируют закон", - добавил Вениславский.

23 сентября ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект надо опять проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция. 17 сентября спикер Разумков заявил, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".