"Слуги народа" занимаются схематозом, заявил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Руководство партии "Слуга народа" перед возможной проверкой нардепов на детекторе лжи, решило провести встречу с членами финансового комитета, чтобы заслушать их объяснения.

Об этом сказала заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук в комментарии "Українська правда"

"В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от "Слуги народа", чтобы каждый мог представить свою позицию.

Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами касательно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации", - сказала парламентарий.

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В то же время экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что в "Слуге народа" назревает большой разбор полетов по подозрению, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем ( так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по $30 тыс.

По данным Лещенко, речь идет о нардепах: Ирине Аллахвердиевой, Ольге Василевской-Смаглюк, Дарье Володиной, Юлии Диденко, Александре Дубинском, Виктории Кинзбурской, Алексее Ковалеве, Анне Колесник, Алексее Леонове, Анастасит Ляшенко и Евгении Петруняке.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете по законопроект 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только 5 голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату по силам".

Ранее сообщалось, что руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты "СН" прошли детектор лжи.