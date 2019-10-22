На Банковой заподозрили "слуг народа" в коррупции

Офис президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от "Слуги народа", пишут в сетях.

Руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета и авторами нескольких законопроектов, прошли детектор лжи.

Об этом рассказали источники в президентской политсиле, пишет "Українська правда"

Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласую и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в Офис президента".

"Офис президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам от партии "Слуга народа". Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании комитета Верховной Рады. Офис требует от депутатов-"слуг" пройти детектор лжи (полиграф)", - заявил экс-вице-премьер Павел Розенко в Facebook.

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Ранее о том, что Офис президента настаивает на прохождении полиграфа "слугами народа" из финансового комитета, писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Александр Дубинский.

Требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы продажи арестованных активов".

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее".