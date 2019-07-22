В "Слуге народа" хотят объединить 3 министерства

"Сейчас идет дискуссия об этом объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции ", - сказал Ткаченко. ФОТО: Александр Ткаченко

В команде политической партии "Слуга народа" рассматривают возможность объединения 3-х министерств - культуры, информационной политики и молодежи и спорта в одно.

Об этом кандидат в нардепы от "Слуги народа", генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко сообщил в комментарии theБабель.

"Сейчас идет дискуссия об этом объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции", - сказал Ткаченко.

Дискуссию пока ведут внутри команды.

Ткаченко отметил, что не видит себя главой объединенного министерства, но "знает хороших людей".

Также в "Слуге народа" рассматривают возможность ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства и добавления его в структуру Министерства экономического развития и торговли.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.