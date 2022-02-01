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вторник, 01 февраля 2022 21:50

В СБУ объяснили обыски на предприятиях Ахметова

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В СБУ объяснили обыски на предприятиях Ахметова
Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сказали в СБУ. Фото: Facebook.com/SecurSerUkraine

На предприятиях "Метинвеста" умышленно занижали налоговые обязательства.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет "Радіо Свобода".

1 февраля в Кривом Роге следственно-оперативная группа с сотрудников Офиса генерального прокурора, Бюро экономической безопасности и СБУ провела следственные действия на горнообогатительных предприятиях.

Это сделали на основании постановлений Печерского районного суда города Киева.

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Речь идет об уголовном производстве по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов".

По версии следствия, должностные лица предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами. Это привело к непоступлению в государственный бюджет в особо крупных размерах.

"Для объективного установления всех фактов получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий", - сообщили в СБУ.

Группа "Метинвест" принадлежит олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому. "СКМ" Ахметова владеет 71,24% акций, группа "Смарт-холдинг" Новинского - 23,76%. Они вместе управляют компанией.

В компании заявили о "давлении на бизнес" со стороны силовых структур.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ.

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Дата
01
февраля

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