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вторник, 01 февраля 2022 17:24

СБУ пришла с обысками на предприятия Ахметова-Новинского

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СБУ пришла с обысками на предприятия Ахметова-Новинского
Следственные действия касаются налоговых нарушений. Фото: Facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ, Бюро экономической безопасности и прокуроры проводят обыски в Кривом Роге на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

Следственные действия касаются налоговых нарушений.

В группе заявили о "беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес" со стороны силовых структур.

Изымается компьютерная техника, оказывается давление на сотрудников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность, сообщили.

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В "Метинвест" заявили, что являются добросовестным налогоплательщиком и ключевым для бюджетов всех уровней, в прошлого году перечислили почти 53 млрд грн налогов и сборов.

Основными акционерами Metinvest B.V. являются группа "СКМ" Ахметова (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%) Новинского, совместно управляющие компанией.

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