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воскресенье, 30 января 2022 18:46

В РФ придумали еще один аргумент, почему Украине нельзя в НАТО

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В РФ придумали еще один аргумент, почему Украине нельзя в НАТО
По мнению Лаврова, Украина не сможет внести какой-либо вклад в НАТО. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал еще одну причину, почему украинцы не могут присоединиться к НАТО.

По его словам, Украина еще "не готова" вступить в Североатлантический Альянс, пишет "Интерфакс".

Он считает, что Украину хотят "затянуть" в НАТО, и ее вступление реально подорвет отношения между Россией и Западом.

"Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает", — заявил Лавров.

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Еще он упомянул статью 10 "Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса", в которой говорится, что страны-участницы НАТО могут пригласить любую европейскую страну, не входящую в этот блок, соответствующую принципам настоящего Договора и внесший вклад в план укрепления безопасности. альянса.

"Вот, о чем там идет речь. У них не просто право "кого хочу, того приглашаю" — они должны посмотреть, насколько это придает безопасности самому альянсу. Приняли страны, с народами которых у нас хорошие отношения, — Черногория, Македония", — сказал министр.

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге, озвученное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Зеленский подверг критике формат приглашения.

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Дата
30
января

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