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пятница, 28 января 2022 18:38

Зеленский о приглашении Лаврова в Сочи: Нечем заняться?

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Зеленский о приглашении Лаврова в Сочи: Нечем заняться?
Президент Владимир Зеленский ответил на предложение пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным в РФ. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге, озвученное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Зеленский подверг критике формат приглашения, о чем сказал на встрече с представителями иностранных средств массовой информации, сообщает Gazeta.ua.

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"Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы он не согласился? Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно, погиб сегодня человек на границе, или нет. Тупо цинизм high level (высокого уровня.- Gazeta.ua). Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины все равно, что происходит на моих границах? И как ты мне такое предлагаешь?", - сказал Зеленский.

Добавил, что встречаться хочет. Не боится какого-либо формата, ко всему готов. Но не понял и выбор города.

"Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают цену жизни, вот и все", - резюмировал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский может рассчитывать на двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге – городах РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В то же время, обсуждение вопросов Донбасса, по его мнению, должно проиходить в Трехсторонней контактной группе.

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января

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