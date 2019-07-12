В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют

По результатам опроса, проведенного 8-10 июля 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (40,3%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,0%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,9%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (5,8%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Голос" Святослава Вакарчука (4,7%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,2%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (3,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,2%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (2,9%), Партия Шария (2,4%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,0%), "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Геннадия Кернеса (1,8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

Также эксперты обратили внимание на следующую динамику поддержки ведущих политических партий избирателями:

"Слуга народа" - наибольшая поддержка избирателей, но плавное снижение рейтинга, вызванное, по мнению экспертов, неоднозначно воспринимаемыми кадровыми назначениями и публичными заявлениями Президента Украины Владимира Зеленского.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - стабильный рост поддержки, возможно - как следствие публичных заявлений и действий, которые наиболее активно обсуждаются в обществе (мир и возвращение пленных).

"Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" - выравнивание рейтингов и серьезная борьба за третье место по результатам голосования.

"Голос" - фактическое прекращение прироста голосов за счет партий "Европейская солидарность" и "ВО "Батькивщина" и, как следствие, – падение рейтинга.

Другие партии ("Гражданская позиция", "Сила и Честь", "Оппозиционный блок" и др.) – отсутствие шансов на прохождение в следующий состав парламента.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 8-10 июля 2019 года. Общее количество респондентов - 2010 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.