В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы

Фото: Цензор.НЕТ

В пятницу женщинам-народным депутатам дарили букеты.

В преддверии 8 марта женщины в парламенте получили розы и тюльпаны.

Утром с трибуны докладывал министр здравоохранения Максим Степанов.

Спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание Верховной Рады в 12:58. Депутаты соберутся в следующий раз в сессионном зале 16 марта.

Следующий понедельник - выходной день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнищание отменяется: "слуга" носит сумку за 2 депутатские зарплаты

В течение последних 9 лет количество тех, кто празднует в Украине 8 марта заметно уменьшилось, сообщают социологи.