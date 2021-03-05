В Раде женщинам-депутатам дарили тюльпаны и розы

В пятницу женщинам-народным депутатам дарили букеты.
В преддверии 8 марта женщины в парламенте получили розы и тюльпаны.
Утром с трибуны докладывал министр здравоохранения Максим Степанов.
Спикер Дмитрий Разумков закрыл заседание Верховной Рады в 12:58. Депутаты соберутся в следующий раз в сессионном зале 16 марта.
Следующий понедельник - выходной день.
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В течение последних 9 лет количество тех, кто празднует в Украине 8 марта заметно уменьшилось, сообщают социологи.
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