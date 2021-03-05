Прокремлевская ОПЗЖ проталкивает российский "Спутник V". Степанов - ни при каких обстоятельствах

Степанов напомнил депутату с ОПЗЖ, что Россия 7 лет ведет военную агрессию против Украины. Фото: @moz.ukr

В Украине ни при каких обстоятельствах не будут регистрировать российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил с трибуны Верховной Рады министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время доклада министра народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович, который в прошлом году в марте с Медведчуком ездил в страну-агрессор в госдуму РФ, заявил, что российскую вакцину "Спутник V" испытывают в ЕС. "Когда мы будем производить и вакцинироваться "Спутник V", - сказал он и назвал вакцину, которая есть в Украине - "третьего мира".

На что Степанов ответил: "Касательно вакцины о которой вы сказали, что она для стран третьего мира. Вы относите Украину к такому перечню стран. Я - нет. Если вы относите Великобританию и Канаду, которые также закупают вакцину AstraZeneca - Covishield. Это странно выглядит.

Еще раз говорю: украинцы будут вакцинироваться исключительно безопасными вакцинами. Другие не будут зарегистрированы на территории страны.

Касательно "Спутник V". Ни при каких обстоятельствах российская вакцина не будет зарегистрирована. Это первое (аплодисменты в зале. - Gazeta.ua). То что касается регистрации в других странах. В других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И никаким аргументом вы меня не убедите".

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2 февраля президент ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.