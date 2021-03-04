Сколько украинцев будут отмечать 8 марта

В течение последних 9 лет количество тех, кто празднует 8 марта заметно уменьшилась.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
Так, 68% опрошенных мужчин и женщин отметили, что будут отмечать 8 марта, а 29% - не будут.
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Более важным этот праздник является для жителей востока и юга, и тех, кто в браке.
По данным исследования, на западе страны 8 марта не собираются праздновать почти 40% опрошенных. Среди разведенных, либо не женатых - 36%.
В марте 2021-го украинцы будут иметь 9 выходных дней. Количество будней составит 22 дня. Дополнительным выходным станет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.
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