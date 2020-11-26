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четверг, 26 ноября 2020 10:43

В Раде заговорили об отставке правительства Шмыгаля

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В Раде заговорили об отставке правительства Шмыгаля
Министер финансов Сергей Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

В Верховной Раде больше всего претензий к работе министров здравоохранения Максима Степанова, образования Сергея Шкарлета, финансов Сергея Марченка, экономики Игоря Петрашка, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. Но позиции премьер-министра Дениса Шмыгля в парламенте оценивают как достаточно уверены.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

К Максиму Степанова главная претензия со стороны нардепов - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса. Источник "РБК-Украина" в "Голосе" уверяет, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решен, и может произойти уже на следующей неделе. Но "Слуги народа" дают другие прогнозы.

"Думаю, что о возможности отставки Степанова уже будем говорить после Нового года", - сказал собеседник в монобольшинстве.

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Касательно Шкарлета, то в "Слуге народа" считают, что он недостаточно активно лоббирует интересы министерства. Однако он якобы активно продвигает интересы высшей школы в ущерб другим отраслям образования.

"На Кабмине его вообще не слышно и не видно", - заявил источник.

Также возникают вопросы к работе министров финансов и экономики Сергея Марченка и Игоря Петрашка. При этом отмечают, что Марченка в разгар бюджетного процесса вряд ли будут трогать.

Неизвестно выльется ли недовольство касательно Петрашка в реальные действия со стороны парламента. Однако есть вероятность того, что Минэкономики могут разделить, создав отдельное Министерство аграрной политики, которое может отойти представителям группы "Доверие".

"Петрашко пока остается до того момента, когда решат, как разделить министерство", - подтвердил источник.

Массовое закрытие санаторных школ-интернатов стало поводом недовольства работой Марины Лазебной.

"Она и ее команда настроила против себя депутатов. И депутаты уже готовы регистрировать постановление об её увольнении", - рассказал один из депутатов.

Еще один министр, работой которого недовольны - Владислав Криклий. Собеседники издания в министерстве, и во фракции напряжение с Криклием объясняют тем, что министр почти не прислушается к рекомендациям руководства комитета. Также у него якобы возник конфликт с группой депутатов, близкой к Игорю Коломойскому.

4 марта Верховная Рада назначила Дениса шныряли на должность премьер-министра. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Предварительно ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

Как Гончарука, так и шныряли парламента предлагал президент Владимир Зеленский.

Правительство во главе с премьером Денисом шныряли - слабый. Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

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