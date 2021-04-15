В Раде заговорили об отставке министра финансов Марченко - СМИ

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Економічна правда

Парламент в ближайшее время может снова вернуться к рассмотрению вопроса об отставке министра финансов Сергея Марченко.

Об этом сообщает издание "УНН" со ссылкой на окружение главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, а также на источники в комитете Верховной Рады по вопросам финансов.

Как пишет издание, к министру накопилось много вопросов как со стороны представителей власти, так и со стороны экспертов. В частности, ему вменяют причастность к сомнительным кадровым назначениям на таможне и в налоговых органах, возможная поддержка схем по "скруткам" налога на добавленную стоимость, отсутствие эффективной борьбы с контрабандой и теневыми потоками на таможне.

Журналисты напоминают, что Марченко и ранее был замечен в сомнительных схемах. В частности, ему приписывали причастность к разработке специальных условий для работы "Украинской национальной лотереи", к которой имел отношение экс-народный депутат Александр Третьяков.

Однако наиболее серьезные претензии к министру касаются его кадровых назначений и деятельности в налоговых и таможенных органах. В частности, эксперты издания утверждают, что Марченко пролоббировал (несмотря на формальный конкурс) назначение на должность главы ГНС чиновника времен Януковича Алексея Любченко, который никак не содействовал снижению объемов "скруток" НДС, будучи в статусе и. о., за что обоих требовал уволить нардеп Александр Дубинский.

Что касается таможни, то сначала ее временно возглавил Игорь Муратов, к которому Марченко приставил в качестве заместителя "своего" человека Андрея Павловского, экс-замдиректора одного из департаментов Минфина. Саакашвили в СМИ заявлял о том, что Марченко "шантажирует" своей отставкой премьера Дениса Шмыгаля, чтобы продавить на должность главы таможни своего человека.

В августе 2020 года Павловский сменил Муратова и стал и. о. главы таможни. Сразу после его назначения в СМИ был опубликован список кандидатур, которые тот подал на согласование Марченко в качестве новых начальников местных таможен. По мнению экспертов, за этим списком четко видна рука влиятельного в ведомстве Геннадия Романенко. Впоследствии эту же фамилию во время одной из встреч с Марченко прямо называл Саакашвили.

Самым ярким из списка стало назначение на Одесскую таможню бывшего чиновника времен Януковича Дениса Пудрика, который подпадал под условия люстрации. Марченко заявлял, что его профессиональные качества Пудрика устраивают. Другое же назначение, когда начальник Киевского городского таможни ДФС Сергей Сличко назначил Сергея Осипова на должность заместителя председателя одного из отделений - министр попросту проигнорировал.

Осенью 2020 года из-за сомнительных кадровых решений в парламенте начали говорить об отставке Марченко. Ему вменяли, что он вовремя не запустил реформы таможни и налоговой службы, многомиллиардные скрутки НДС, контрабанда и дыры на таможне остались. Сам министр даже не пытался это отрицать.

Издание считает, что вопрос об отставке министра снова актуален. "Санкции СНБО за контрабанду, отстранение более сотни таможенников, а также готовящееся заседание совета на тему конвертационных центров в ближайшее время точно укажут вектор ключевого внимания для правоохранительных органов и политической ответственности министра. Ведь если не Марченко - то кто тогда должен отвечать за многомиллиардные потоки, которые ежемесячно теряет украинский бюджет в условиях пандемии и горячей фазы войны с Россией?", - задаются вопросом журналисты.