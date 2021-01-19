В Раде заговорили о лишении Билык всех званий

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский наградил Ирину Билык орденом Княгини Ольги III степени. Фото: president.gov.ua

Артистку Ирину Билык, после публикаций в белорусских СМИ о ее выступлениb на приеме у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, нужно лишить всех званий и орденов. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Пока Лукашенко сдает границы под контроль РФ и продолжает проводить репрессии против граждан своей страны, украинские артисты не гнушаются выступать перед диктатором на концертах. На новогоднем приеме в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык", - написал депутат и добавил, что также перед Лукашенко выступали российские артисты Стас Михайлов и Валерий Сюткин.

"Последний, к слову, называл оккупацию Крыма "блестящей" операцией, а Михайлов неоднократно выступал на полуострове.

И что важно, Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины, а в июне прошлого года Зеленский лично наградил ее орденом княгини Ольги III степени. Я считаю, что после выступления перед диктатором в Минске, Ирину Билык стоит как минимум лишить всех этих званий и орденов, чтобы не компрометировать суть этих наград. Поддержка диктатуры не должна просто так сходить с рук", - пишет депутат.

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Ранее белорусские СМИ сообщали, что Ирина Билык 16 января в Минске выступала перед Лукашенко. Александр Лукашенко 26 лет руководит страной. 23 сентября состоялась его тайная "инаугурация". Об этом никто не знал заранее, ее не транслировали по телевидению. Легитимность Лукашенка не признают страны ЕС, США и Украина. Евросоюз ввел персональные санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификаций. Европейские страны отзывают послов.