"Говорят, надо дружить с Лукашенко" - депутат из "Слуги народа" рассказала о Разумкове

Дмитрий Разумков в прошлом был в Партии регионов. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Во власти есть ряд людей, которые хотят дружить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом рассказала народный депутат из "Слуги народа", бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.

"Это было также одним из давлений на меня, когда я занимала более проактивную позицию по поддержке белорусского общества, которое испытывает серьезные притеснения со стороны Лукашенко. Я говорила: мы, как государство, должны быть проактивными. Выступать, как центр свободных людей. Это не нравится тем самым силам. Потому что говорят "Надо дружить с Лукашенко, не создавать конфликтов. Потому что Россия и не надо слишком громко высказываться", - сказала депутат в эфире Hromadske.

По словам Ясько, за "дружить с Лукашенко" выступали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга" Александр Мережко, "люди, которые сидят в Офисе президента на высоких должностях".

"Недовольство было также с стороны руководства фракции. Дмитрий Олександрович Разумков также не поддерживает эту позицию по Беларуси. Это не является секретом. Хотя наш МИД подписал три заявления, что мы осуждаем, готовы устанавливать санкции за те нарушения, которые есть в Беларуси", - сказала депутат.

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"Верховная Рада должна быть сильным органом. Я за украинский парламентаризм. Я предлагала закон, чтобы сюда приезжали по упрощенным процедурам трудоустройства, могли перевести свой бизнес например белорусы. Нет. Мне сказали, что не надо такое делать. Потому что это будет конфликтно с Лукашенко", - добавила Ясько.

Также депутат рассказала, что в "Слуге народа" в чатах "разгоняют ватную информацию".

"И это не Бужанский. Это делают люди, которые обычно очень тихие во фракции. Они не выступают на фракции, не публичные, не ходят в медиа. Но свою работу они проводят - делают информационные вкрапления", - сказала Ясько.

Ранее Елизавета Ясько рассказала, что Офис президента сотрудничает с представителем прокремлевского ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его телеканалами.