Ирина Билык развлекала Лукашенка - белорусские СМИ

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вручил Ирине Билык орден. Фото: Facebook.com/bilyk.iryna

Украинская певица Ирина Билык 16 января в Минске выступала перед самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенком. Об этом сообщают несколько белорусских информационных источников.

16 января в столичном комплексе "БелЭкспо" прошел прием Лукашенка на старый Новый год, сообщает белорусский портал TUT.BY.

"На вечеринке спели украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко", - пишет портал.

Также о том, что Ирина Билык выступала перед Лукашенко, сообщает Фонд культурного солидарности Беларуси.

Самопровозглашенного президента Беларуси, кроме того, развлекали российские артисты - Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин.

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В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский наградил Ирину Билык орденом Княгини Ольги III степени. Билык - народный артист Украины.

Элина Иващенко - победительница вокального шоу "X-Фактор".

Александр Лукашенко 26 лет руководит страной. 23 сентября состоялась его тайная "инаугурация". Об этом никто не знал заранее, ее не транслировали по телевидению. Легитимность Лукашенка не признают страны ЕС, США и Украины. Евросоюз ввел персональные санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификаций. Европейские страны отзывают послов.