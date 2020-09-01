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вторник, 01 сентября 2020 11:45

В Раде заговорили о государственной измене и ВСК по делу "вагнеровцев"

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В Раде заговорили о государственной измене и ВСК по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Необходимо разобраться, что произошло в Офисе президента, говорят в парламенте.

В Верховной Раде инициируют создание временной следственной комиссии для расследования возможного срыва операции задержания украинскими спецлужбами боевиков российской "Вагнера" и была ли государственная измена. Об этом заявили во фракции "Голос" во вторник.

"Недавно украинские средства массовой информации обнародовали сообщение о возможной причастности наших спецслужб к задержанию в Минске членов так называемого подразделения "Вагнер". Причем, по версии журналистов, целью спецоперации должно было быть не задержание россиян в Беларуси, а переправка их на нашу территорию для ареста и суда. Однако в результате действий отдельных должностных лиц якобы произошел срыв этой спецоперации.

Это очень серьезное обвинение. Существование таких неопровергнутых сообщений наносит вред имиджу нашего государства, создает риски национальной безопасности и не может оставаться без надлежащего реагирования", - заявил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Представители власти уже предоставили формальные возражения, однако их содержание явно не адекватно уровню обвинений, говорит парламентарий.

"Надо сказать, что у нас вызывает много вопросов как позиция власти, так и ряд деталей в версии журналистов.

С этим всем нужно разобраться. Общество должно получить четкий ответ: что произошло в Минске, что произошло в Офисе президента. Была ли государственная измена. И если была, то кто предатель.

Поэтому мы инициируем создание временной следственной комиссии для расследования обнародованных фактов. В рамках ВСК народные депутаты Украины смогут установить истину, ликвидировать угрозы и проинформировать украинское общество. Призываю коллег из других фракций участвовать в формировании этой комиссии", - сказал нардеп.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков, вероятно, причастных, к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил- 76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. После чего операцию якобы отложили на несколько дней - чтобы ее проведение не помешало обмену пленными и началу перемирия на Донбассе.

Однако накануне рейса, 29 июля, спецслужбы Беларуси задержали всю группу. За два дня Офис генпрокурора Украины направил в Беларусь просьбу об экстрадиционном аресте задержанных. Ответа Украина не получила. Впоследствии всех задержанных Беларусь передала России. По версии Бутусова, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, из-за чего тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на полиграфе всех, кто знал о проведении операции.

18 августа глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал эти события спецоперацией российских спецслужб.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков Вагнера, задержанных 29 июля.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал выдачу белорусскими властями боевиков в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях 2 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу вагнеровцев России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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