В Раде сформировалась монокоалиция

В СН 254 народных депутатов. Фото: pravda.com.ua

Фракция "Слуги народа" получила права парламентской коалиции в Верховной Раде IX созыва.

Об этом сказал глава партии Дмитрий Разумков, председательствующий на первом заседании Верховной Рады.

"Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуги народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство от количественного состава Верховной Рады. Согласно Конституции, имеет права коалиции депутатских фракций", - сказал Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук хитро ответил относительно оппозиции

Утром состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.