В Раде сегодня импичмент и отчет Счетной палаты

Во второй половине дня парламентарии будут работать в комитетах. Фото: Андрей Нестеренко

Пленарный день в Верховной Раде начнется с отчета Счетной палаты за 2018 год. Его представит председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

В зале зарегистрировались 334 народных депутата.

Далее по плану - рассмотрение проектов постановлений о парламентских слушаниях на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" и "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата".

Традиционно для среды в повестке дня стоят ратификации международных соглашений.

Во второй половине дня парламентарии будут работать в комитетах. В частности, регламентный комитет рассмотрит предложения и поправки к законопроекту "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", одним из пунктов которого является введение импичмента президенту.

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В четверг, 30 мая, парламент планирует рассмотреть вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и его правительства.