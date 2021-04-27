В Раде произошла измена

 
Ексклюзивы
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 855
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 315
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1674
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 675
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 414
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1224
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2709
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2664
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
17 Просмотров: 5157
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Кива и диссертация: "эпическое" видео по защите
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Интервью
1/5
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
Просмотров: 846
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 414
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 711
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 945
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 12:44

В Раде произошла измена

  Комментировать

11 лет назад, 27 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение, которым срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет.

Соглашение перед этим, 21 апреля, подписали в Харькове бывшие президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев.

  Януковича тогда сопровождал бывший председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин
Януковича тогда сопровождал бывший председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин

Срок пребывания флота увеличили в обмен на удешевление для Украины российского газа через скидку в виде аннулирования таможенных пошлин.

Вел заседание парламента тогдашний спикер Владимир Литвин. Его забросали яйцами.

Автор: Reuters
  Литвина закрывали от яиц зонтиком
Литвина закрывали от яиц зонтиком

Народному депутату Владимиру Карпуку, который протестовал против принятия решения, сломали нос.

За соглашение, кроме Литвина, голосовали "регионалы" Ринат Ахметов, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Сергей Кивалов. Из других фракций "за" голосовали Игорь Палица, Давид Жвания, Петр Симоненко. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Через четыре года Россия оккупировала Крым.

20 февраля 2014 года - дата начала оккупации россиянами полуострова. Тогда появились грузовики без номеров и "зеленые человечки" - вооруженные военные без опознавательных знаков. 17 апреля того же года президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зелеными человечками" были российские военные.

Также в 2014-м российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Агрессия РФ против Украины продолжается восьмой год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литвин пролетел на выборах ректора КНУ

11 апреля Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить касательно государственной измены ратификацию 236 нардепами "Харьковских соглашений".

СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде произошла измена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

В Раде произошла измена

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17874
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 14985
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 Просмотров: 11547
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7785
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором
Медсестра умышленно подменяла пациентам Covid-вакцину физраствором Просмотров: 5184
Политика
Зеленский приехал в Херсон. Собирает совещание по безопасности
Зеленский приехал в Херсон. Собирает совещание по безопасности Просмотров: 9
Зеленский должен выбрать: с Европой или США побеждать Путина - политолог
Зеленский должен выбрать: с Европой или США побеждать Путина - политолог
 Просмотров: 63
Зеленский встретится с президентом Польши - назвали дату
Зеленский встретится с президентом Польши - назвали дату Просмотров: 63
Завтра может быть конец судебной реформы - Шабунин
Завтра может быть конец судебной реформы - Шабунин Просмотров: 423
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
11
 Просмотров: 846
Больше всего комментируют
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
1
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Голосов: 6788
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть