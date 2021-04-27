В Раде произошла измена

11 лет назад, 27 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение, которым срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет.

Соглашение перед этим, 21 апреля, подписали в Харькове бывшие президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Дмитрий Медведев.

Януковича тогда сопровождал бывший председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин

Срок пребывания флота увеличили в обмен на удешевление для Украины российского газа через скидку в виде аннулирования таможенных пошлин.

Вел заседание парламента тогдашний спикер Владимир Литвин. Его забросали яйцами.

Автор: Reuters Литвина закрывали от яиц зонтиком

Народному депутату Владимиру Карпуку, который протестовал против принятия решения, сломали нос.

За соглашение, кроме Литвина, голосовали "регионалы" Ринат Ахметов, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Сергей Кивалов. Из других фракций "за" голосовали Игорь Палица, Давид Жвания, Петр Симоненко. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Через четыре года Россия оккупировала Крым.

20 февраля 2014 года - дата начала оккупации россиянами полуострова. Тогда появились грузовики без номеров и "зеленые человечки" - вооруженные военные без опознавательных знаков. 17 апреля того же года президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зелеными человечками" были российские военные.

Также в 2014-м российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. Агрессия РФ против Украины продолжается восьмой год.

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11 апреля Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить касательно государственной измены ратификацию 236 нардепами "Харьковских соглашений". СБУ обыскала Верховную Раду, Кабинет министров и СНБО.