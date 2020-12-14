В Раде предлагают взяться аудиторам за министра Степанова

Степанов работает министром здравоохранения с марта. Фото: @moz.ukr

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования обратится в Счетную палату о проверке эффективности использования государственных средств Министерством здравоохранения, которое возглавляет Максим Степанов.

"На сегодняшний день за средства государственного бюджета 2020 года в украинские больницы не поставлен ни один препарат", - заявила депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, сообщает "Українська правда".

Однако, по словам депутата, в государственном бюджете на этот год предусмотрено почти 10 млрд грн на финансирование 1350 наименований и 38 приложений.

"На сегодняшний день еще не завершены тендеры по 351 позиции, даже не объявлены тендеры по 91 позиции. Это может привести к прерыванию лечения больных и оно уже есть в некоторых областях", - отметила парламентарий.

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Министр здравоохранения не признал существование такой проблемы.

По его словам, в этом году лекарства поставляли по программам, которые не выполнены 2017-го, 2018-го и 2019 года, на 6,1 млрд грн и до конца года ожидаются поставки еще на 1,2 млрд грн.

"Так случилось, поскольку в апреле, когда я пришел на должность, у нас не было даже номенклатуры потребности 2020 года, и ее надо было срочно собрать.

У нас не существует проблемы ни с одним лекарственным средством. Понятно, что иногда возникают ситуации, когда начинают заканчиваться лекарственные средства в некоторых регионах. Но в таком случае мы сразу делаем перераспределение из других регионов, где есть остатки", - объяснил Степанов.

В Верховной Раде обсуждается ряд кадровых назначений в правительстве. Министр здравоохранения Максим Степанов останется на посту минимум до конца локдауна, сообщают в депутатских кругах.