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пятница, 11 декабря 2020 13:24

Кабмин ожидают кадровые изменения - нардеп

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Кабмин ожидают кадровые изменения - нардеп
Министра здравоохранения пока не будут менять. Фото: @KabminUA

В Верховной Раде обсуждается ряд кадровых назначений в правительстве. Об это сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

"В понедельник будет бюджетный Комитет, и там утвердят финальный текст бюджета-2021.

Но ещё добавятся и кадровые вопросы. При чём пока что обсуждается целая пачка.

Назначения: министр образования (кандидат: и.о. Шкарлет), вице-премьер-министр энергетики (кандидат: Витренко). На эти назначения активно считают голоса", - написал он.

Также, по словам нардепа, обсуждают ротации министра Кабинета министров, министра по делам ветеранов.

"И, говорят, шатается кресло министра экологии. А вот МОЗ (Степанов) пока что останется на своём месте минимум до конца локдауна", - сообщил Железняк.

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4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.

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11
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