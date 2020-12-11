Кабмин ожидают кадровые изменения - нардеп

Министра здравоохранения пока не будут менять. Фото: @KabminUA

В Верховной Раде обсуждается ряд кадровых назначений в правительстве. Об это сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.

"В понедельник будет бюджетный Комитет, и там утвердят финальный текст бюджета-2021.

Но ещё добавятся и кадровые вопросы. При чём пока что обсуждается целая пачка.

Назначения: министр образования (кандидат: и.о. Шкарлет), вице-премьер-министр энергетики (кандидат: Витренко). На эти назначения активно считают голоса", - написал он.

Также, по словам нардепа, обсуждают ротации министра Кабинета министров, министра по делам ветеранов.

"И, говорят, шатается кресло министра экологии. А вот МОЗ (Степанов) пока что останется на своём месте минимум до конца локдауна", - сообщил Железняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ может начать свою работу в Украине в ближайшее время

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.