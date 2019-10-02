В Раде послали Путина

Президента России Владимира Путина послали "на х*й". Соответствующее сообщение появился на трибуне Верховной Рады Украины.

Фото опубликовала партия "Голос".

Ранее фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" вывесила на трибуну баннер "Я против цензуры" "в защиту" телеканала "112 Украина" кума Путина Виктора Медведчука.

Впоследствии к плакату подошла нардеп Юлия Клименко и дописала "ПТН-ПНХ" ( "Путин - пошел на х*й").

"Напоминаем всем нашу позицию простым языком.

P.S. Это - плакат "величайших защитников" свобод и прав - фракции "ОПЗЖ", - потроллилы в "Голосе" фракцию Медведчука и Левочкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада со часовым опозданием собралась на заседание – онлайн

1 октября 2019-го Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формулой Штайнмайера", оккупированная часть Донбасса должен получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепить этот особый статус на постоянной основе. Это поддержала Россия и партия кума Путина Медведчука. Вместе с тем украинцы в разных городах устроили демонстрации против подписания "формулы Штайнмайера".