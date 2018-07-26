В Раде подсчитали количество голосов за увольнение Сытника

Артем Сытник возглавляет НАБУ с 16 апреля 2015 года. Фото: glavcom.ua

В парламенте пока нет достаточного количества голосов для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по предупреждению коррупции Игорь Попов во время круглого стола "Преодоление коррупции в Украине", передает "РБК-Украина".

"Политически я могу сказать, что я думаю: нет сейчас голосов за отставку директора НАБУ", - сказал Попов.

При этом нардеп отметил, что парламентарии готовы к "здоровой критике работы" Сытника.

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Ночью 26 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ездил на переговоры к президенту Петру Порошенко в его поместье в селе Козин под Киевом. От дома главы государства машина Сытника отъехала одновременно с автомобилем народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского. Его называют человеком, который от имени президента контролирует суды и прокуратуру. Сытник подтвердил - говорил с Порошенко у него дома один на один. За 3 года на должности было около 15 таких встреч.