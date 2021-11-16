В Раде объявили объединение Разумкова – оно сразу начало сыпаться

В Верховной Раде объявили о создании депутатского объединения "Умная политика", которое возглавляет экс-спикер Дмитрий Разумков.
Об этом во вторник на заседании парламента объявил первый вице-спикер Александр Корниенко.
"Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир Викторович отозвал свою подпись из списка народных депутатов, изъявивших желание войти", - сказал Корниенко.
Владимир Кабаченко – нардеп от "Батькивщины".
8 ноября Разумков опубликовал список 25 нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение. Среди них – 21 "слуга народа". Тогда в списке была подпись Владимира Кабаченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
Сегодня нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Он также входит в объединение Разумкова.
Комментарии