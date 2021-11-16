В Раде объявили объединение Разумкова – оно сразу начало сыпаться

В объединение Разумкова входят 24 нардепа. Фото: Богдан Бортаков, bykvu.com

В Верховной Раде объявили о создании депутатского объединения "Умная политика", которое возглавляет экс-спикер Дмитрий Разумков.

Об этом во вторник на заседании парламента объявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир Викторович отозвал свою подпись из списка народных депутатов, изъявивших желание войти", - сказал Корниенко.

Владимир Кабаченко – нардеп от "Батькивщины".

8 ноября Разумков опубликовал список 25 нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение. Среди них – 21 "слуга народа". Тогда в списке была подпись Владимира Кабаченко.

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Сегодня нардепа Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Он также входит в объединение Разумкова.