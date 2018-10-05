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пятница, 05 октября 2018 19:48

В Раде объяснили, как блокировка телеканалов повлияет на отношения с Западом

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В Раде объяснили, как блокировка телеканалов повлияет на отношения с Западом
Петиция о блокировании телеканалов за 10 дней набрала 25475 подписей. Фото: Еспресо.TV

Решение Верховной Рады, которая предлагает СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, не повлияет на отношения Украины с западными партнерами.

В этом заверил народный депутат Борислав Береза.

"Никак не повлияет. 100-процентная реакция [должна быть]. Мы должны отреагировать на петицию, они должны отреагировать на нас. Все. Это политика", - сказал Береза.

При этом нардеп обратил внимание на возмутительное поведение журналистов.

"Очень интересной была реакция некоторых сотрудников [СМИ]. Один из ведущих NewsOne написал, что проголосовали за это "твари". Я так понимаю, что теперь к журналистам NewsOne также надо так обращаться", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ вступились за каналы "112 Украина" и NewsOne

4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и аннулировании или отмене их лицензий.

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Комментарии

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05
октября

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