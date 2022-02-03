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четверг, 03 февраля 2022 17:51

В Раде хотят уволить министра Монастырского

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В Раде хотят уволить министра Монастырского
Депутаты говорят, что Монастырский ненадлежаще исполняет обязанности. Фото: МВД

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Документы были опубликованы на сайте парламента.

Его подали народные депутаты из "Европейской солидарности" и бывший спикер ВР Дмитрий Разумков.

"В последнее время вокруг министерства внутренних дел Украины складывается ситуация, свидетельствующая о ненадлежащем исполнении министром своих обязанностей", - говорится в сопроводительном письме к проекту постановления.

В документе указали на скандал с заместителем министра Александром Гогилашвили и избиение протестующих.

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"Последним чрезвычайным событием стало обнародование видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, из которого видно, что покрытие этого преступления совершал министр внутренних дел Украины Монастырский", - говорится в документе.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.

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03
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