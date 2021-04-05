В Раде хотят услышать Шмыгаля, Степанова и Хомчака на закрытом заседании

Кабмин уже год не способен организовать борьбу с ковидом, считает Кира Рудык. Фото: goloszmin.org

Провести закрытое заседание Верховной Рады, призывает фракция "Голос". Требуют вызвать премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.

Заявила председатель партии Кира Рудик, сообщает пресс-служба.

"За последнюю неделю COVID-19 заболело более 100 тыс. наших сограждан. 2455 украинцев умерли. Это - еще одна война. И войну с коронавирусом мы проигрываем. Последние решения Совета национальной безопасности и обороны, которые должны улучшить организацию вакцинации, не содержат реальных критериев эффективности этого плана", - заявила она.

Кабинет министров уже год не способен организовать борьбу с ковидом и поддержать экономику. Украине нужен конструктивный план действий, чтобы эффективно ответить на каждый из вызовов, считает лидер "Голоса".

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Политсила призывает провести внеочередное закрытое заседание ВР. Планируют заслушать подробный доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

"Мы призываем всех коллег в Верховной Раде поддержать наш план действий и заставить правительство наконец работать эффективно. Только конструктивная и решительная позиция Верховной Рады может сейчас помочь Украине преодолеть этот кризис", - подытожила Кира Рудык.

В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. В столице действуют ограничения "красной зоны". Запрещается принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, общественный транспорт только по спец. пропускам.