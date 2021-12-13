В Раде есть депутаты с российскими паспортами – член президентской фракции

В украинском парламенте есть граждане РФ, сказал "слуга". Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде есть народные депутаты, у которых есть паспорта страны-агрессора РФ.

Об этом заявил член президентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда в эфире телеканала "Еспресо", сообщает Gazeta.ua.

На реплику телеведущей: "Оказывается, что в МВД есть заместитель министра с российским паспортом" "слуга" заявил:

"У нас и в сессионном зале есть политики, депутаты с российскими паспортами. И прочими паспортами. Есть в исполнительной ветви власти. Скорее всего, есть в Офисе".

В то же время не назвал фамилии.

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Также Дунда заявил, что в каждой фракции есть депутаты с множественным гражданством.

"В конце концов у нас таких граждан в Украине по экспертным оценкам около четырех миллионов", - сказал нардеп.

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