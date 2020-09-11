В работах Шкарлета официально подтвердили плагиат

В работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета комитет признал плагиат. Фото: МОН

Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердил, что в 3 работах исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Об этом сообщает "Liga.Net".

Обращение касательно плагиата поступило от нардепа Инны Совсун, ГО "Трон" (сообщество "Дисергейт"), Фонда региональных инициатив, и в письме от Секретариата правительства с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - сказал руководитель НАОКВО Сергей Квит.

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Отрывки работ также присылали на проверку 3 международным экспертам: Кристину Мориарти, профессору этики и права, лицензированному адвокату в США, который работает в международной организации по академической добродетели, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту по вопросам пиратства и плагиата Кшиштофу Гутовскому.

Все они признали, что в работах Шкарлета есть плагиат.

"У него - конфликт интересов. У вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты", - утверждал адвокат Шкарлета Александр Радченко руководителю НАОКВО.

Сам и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отрицает, что в его работах есть плагиат. Он уверяет, что никогда не допускал случаев академической недоброчестности.

Сергея Шкарлета обвинили в плагиате. Основанием стала его статья 2007 года "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", на одной из которых базируется диссертация.