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понедельник, 10 августа 2020 14:00

Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
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Исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета обвинили в плагиате. Основанием стала его статья 2007 года "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий", на одной из которых базируется диссертация.

Анализ статьи учеными Юрием Бойко и Василием Садовым обнаружил сплошные совпадения текста с трудом Людмилы Гончаренко "Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия" и учебником "Экономика предприятия" под редакцией Сергея Покропивного, сообщает портал "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

"Шкарлет переписывает текст статьи российского профессора Людмилы Петровны Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет. Таким образом, имеется пример наглого академического плагиата", - отмечают на портале и приводят доказательства.

В сравнительной таблице в первом столбце приведены фрагменты статьи доктора экономических наук Сергея Шкарлета, в правом - источник, с которым выявлено совпадения. Желтым цветом показаны полные совпадения, бирюзовым - синонимы и перефразирования.
Фото: false-science.ucoz.ua
Статья и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали сплошным плагиатом
Статья и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали сплошным плагиатом
Статья и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали сплошным плагиатом
Статья и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали сплошным плагиатом

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Ученые заключают, что совпадения с чужими трудами обнаружены на 7 страницах из 8, что составляет 87,5%. Отмечают, что это уже 8-й анализ академического плагиата Шкарлета.

Сам чиновник в интервью "Радио Свобода" отрицает факты плагиата и отмечает, что "любая программа покажет совпадение, покажет определенные часто используемые слова. Математические формулы вообще "бьются" как плагиат, таблицы "бьются", как правило, как полный плагиат".

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что научные работы, в которых общественность обнаружила плагиат, были написаны или в сотрудничестве с другими учеными, или только в его редактуре.

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