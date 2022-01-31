В президентской фракции нарушили традицию понедельника

Перед каждой пленарной неделей "слуги" проводят брифинги. Фото: УНН

Народные депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" в этот раз не планируют проводить заседание.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сайту "Укрінформ".

"Нет, сегодня не планируем. Стараемся минимизировать количество офлайн-встреч. Поскольку вторник – один пленарный день на этой неделе, там небольшая повестка дня, и дискуссионных вопросов нет. Часть из них просто перешла с прошлой недели, поэтому в обсуждении нет необходимости", - рассказала.

Заседание фракции традиционно проходит каждый понедельник перед пленарной парламентской неделей.

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Covid-19 заболели 28 народных депутатов и 78 работников Аппарата, сообщал спикер Руслан Стефанчук. На открытие седьмой сессии пригласили президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля. Парламент пять недель был на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим заседали 17 декабря.