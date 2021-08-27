В правоохранительной системе Украины идет настоящий момент очистки - Зеленский

Зеленский рассказал о реформах в правоохранительной системе. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правоохранительная система страны сейчас очищается.

"Я считаю, и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату, считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", – заявил Зеленский в эфире канала "1+1".

"Относительно инвестиций – мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины и в этом заинтересовано много стран, много иностранного разного бизнеса на некоторое время упала", – добавил Зеленский.

Для повышения инвестиционной привлекательности Украины в стране нужно проводить больше международных саммитов, таких, как например, "Крымская платформа".

"Так заработать, как в Украине, западный бизнес где-то там уже не сможет. Там люди расслаблены, а наши – воины, хотят создать что-то мощное", – добавил президент.

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Президент Владимир Зеленский назвал три свои основные достижения. Это - субъективизация Украины в мире, строительство инфраструктуры и сильная армия.