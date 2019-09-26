В правительстве задумались об электронной переписи населения

Последняя перепись населения Украины проходила в 2001 году.

Бюджет переписи украинцев составит 5 млрд грн.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на конференции по антикоррупционных мерах в четверг.

"Сейчас говорят, что время сделать еще одну перепись населения.

Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен. Я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.

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В двух районах Киева проведут пробную перепись населения. Людей пересчитают в Бородянском и Оболонском районах столицы.