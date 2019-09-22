Перепись населения проведут в двух районах Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4374
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7551
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1980
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2916
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3366
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1404
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
4
25
13
7
15
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
&quot;Мы - за мистические тексты&quot; - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Украинцы с донорскими органами высадили аллею яблонь
Видео
Все видео
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5211
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 306
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 23:27

Перепись населения проведут в двух районах Киева

  Комментировать
Перепись населения проведут в двух районах Киева
Перепись населения проведут в Киеве. Фото: Антикор

В двух районах Киева проведут пробную перепись населения.

Людей пересчитают в Бородянском и Оболонском районах столицы, сообщила директор Института демографии Элла Либанова в интервью ZN.UA.

В то же время она считает, что это не покажет истинную картину.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже не 42 миллиона: Госстат объявил количество населения

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичный перепись населения до конца 2019 года.

В мае 2019 году в Госкомстате сообщали, что население Украины продолжает сокращаться, а на одного новорожденного приходятся двое погибших.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перепись населения проведут в двух районах Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Роналду проиграл финал Кубка мира через приступ неизвестной болезни

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 109500
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 33822
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 29457
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 24183
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 22806
Общество
В Крыму пошел снег
В Крыму пошел снег 1 Просмотров: 2025
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 3213
Один украинский военный получил ранения на Донбассе
Один украинский военный получил ранения на Донбассе Просмотров: 54
Рассказали, когда начнется отопительный сезон в Украине
Рассказали, когда начнется отопительный сезон в Украине Просмотров: 2502
Прослушка в кабинете директора ГБР: рассказали о последствиях
Прослушка в кабинете директора ГБР: рассказали о последствиях Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 45224
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua