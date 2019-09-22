Перепись населения проведут в двух районах Киева

Перепись населения проведут в Киеве. Фото: Антикор

В двух районах Киева проведут пробную перепись населения.

Людей пересчитают в Бородянском и Оболонском районах столицы, сообщила директор Института демографии Элла Либанова в интервью ZN.UA.

В то же время она считает, что это не покажет истинную картину.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - сказала она.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство попытается провести частичный перепись населения до конца 2019 года. В мае 2019 году в Госкомстате сообщали, что население Украины продолжает сокращаться, а на одного новорожденного приходятся двое погибших.