В партии Зеленского отреагировали на "слугу" и взятку

В партии Зеленского ждут "тщательного расследования".

Партия "Слуга народа" проведет внеочередную конференцию городской организации, чтобы рассмотреть задержание на взятке киевского депутата Владислава Трубицына и "принять решение".

Об этом в среду вечером сообщила председатель партии, народный депутат Елена Шуляк.

"Мы ждем всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами.

Надеемся, что беспристрастная работа детективов, прокуроров, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный", - написала.

В то же время "слуга" заявила, что во власти города "процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы".

"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", - заявила Шуляк.

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В парламентской фракции "Слуга народа" приостановили сбор подписей за внеочередное заседание Верховной Рады, сообщил нардеп от "Голос" Ярослав Железняк.

"Говорят, коллеги с коалиции приостановили у себя сбор подписей для внеочередного заседания "по взяткам депутатов".

Пока непонятно, то ли решили что скандал с Трухиным и так рассосётся, то ли просто решили дописывать ручкой новые фамилии депутатов Слуги, по которым надо собраться", - написал.

9 февраля Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило Трубицына на 1,26 млн грн взятки. По данным следствия, тот с группой лиц требовал деньги за обеспечение победы в электронных торгах на размещение точек торговли. Депутат является главой комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Раньше Депутат является главой комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Раньше был помощником "регионала"