В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст

Зеленский на форуме Национального совета детей и молодежи, ноябрь 2019 года.

В команде президента Владимира Зеленского планируют мобилизовать молодежь на выборах и рассматривают понижение избирательного возраста до 16 лет.

Об этом пишет "РБК-Україна"

Народный депутат от "Слуги народа", председатель молодежного крыла партии "ЗеМолодежки" Александр Санченко рассказал, то такую идею обдумывали, но сейчас ее решили поставить на паузу.

"Это лежит где-то на столе, может, мы в следующем году вернемся к этой идее, по крайней мере, начнем дискуссию. Слышим, что другие партии думают об этом, насколько общество поддерживает, насколько молодежь сама готова за это бороться", – сказал нардеп.

Сам "слуга" поддерживает понижение избирательного возраста. По его словам, если у человека в 16 лет появляется паспорт, появляется больше ответственности за свои действия, это было бы правильно сбалансировать и дополнительными правами, в частности правом голосовать на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе

С учетом текущей расстановки сил в Верховной Раде собрать 300 голосов "за" изменения в Конституцию "слуги народа", скорее всего, не смогут - вряд ли кто-то из их прямых конкурентов согласится де-факто "докинуть" им голоса на предстоящих выборах, пишет издание.

Сейчас в "Слуге народа" решили развивать региональные отделы диджитала, чтобы соцсетями и коммуникациями занимались люди на местах, а также активнее сотрудничать с "ЗеМолодежкой". Хотят увеличить присутствие в TikTok и YouTube, чтобы работать там с аудиторией до 25 лет.

Согласно Конституции, право голоса на выборах и референдумах имеют граждане, достигшие в день их проведения 18 лет. В сентябре журналист спросил Зеленского о баллотировании на второй срок.