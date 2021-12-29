В партии Порошенко заявили об обысках

Работают по кальке Беларуси и РФ, сказал Турчинов. Фото: Facebook.com/oleksandr.turchynov

Сегодня утром прошли обыски у представителей "Європейська солідарність".

Об этом сообщил руководитель штаба "ЄС" Александр Турчинов на брифинге в среду.

"Сегодня в семь часов утра состоялись обыски у представителей нашей партии. Обыскивали дом чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко. Также экс-депутата Сергея Березенко, обыскали и других наших коллег", - рассказал.

По словам Турчинова, правоохранители искали "документы, связанные с углем". "Ничего не нашли, но вот такое новогоднее поздравление передали", – добавил и заявил, что "задачу перед силовиками" ставит президент Владимир Зеленский.

"Они работают по кальке наших северных соседей – России и Беларуси. Это усиление политических репрессий, компрометация политических оппонентов", - сказал Турчинов.

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17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в авто. Потом в Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. 20 декабря нардепу объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии Порошенко "ЕС" дело назвали "фарсом". 21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии". В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога в 1 млрд грн.