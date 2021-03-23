В Парламентской ассамблее НАТО создадут группу поддержки Крымской платформы

В ПА НАТО создадут группу поддержки Крымской платформы. Фото: Униан

В Парламентской ассамблее НАТО создадут неформальную группу поддержки Крымской платформы. Об этом в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

"Поддержка НАТО Украины - это, прежде всего, о международной безопасности. Агрессия России против Украины является одним из крупнейших вызовов для безопасности и стабильности в Европе. Крымская платформа должна помочь наладить международную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он.

Группа возглавит процесс принятия резолюций касательно Крыма и включения соответствующих положений о ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов ПА НАТО.

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26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о создании правительством организации и запуск Крымской платформы, а также мер по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пытается противодействовать Крымской платформе.