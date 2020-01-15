В открытом доступе появилась раньше засекреченная декларация ексглавы СБУ Грицака

С семи объектов недвижимости 6 зарегистрированы на жену. Фото: antac.org.ua

В реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции начали появляться ранее засекреченные декларации. Теперь они доступны благодаря изменениям в антикоррупционное законодательство.

Первой в открытом доступе появилась декларация бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Как ни странно, ексголова СБУ Грицак стал первым, кто исполнил закон. Для этого Центра противодействия коррупции понадобилось 3 года судебных разбирательств и в конце концов изменения в закон. Теперь ждем обнародования деклараций нынешних руководителей СБУ, в которых есть время их подать до 1 апреля", - комментирует юрист ГПК Андрей Савин.

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Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Назка в октябре 2019-го. Нас в этом законе также коснулись руководства СБУ и других силовиков. Отныне все должностные лица СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются публичными актами Президента или Верховной Рады, должны подавать открытые декларации.

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избрали прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Новикова.