Избрали нового руководителя НАПК: что о нем известно

Прокурор Александр Новиков станет новый главой агентства по предупреждению коррупции. Фото: volynnews.com

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков.

За его кандидатуру проголосовали единогласно - все 6 членов конкурсной комиссии. Об этом сообщили во время финального заседания конкурсной комиссии по избранию председателя НАПКа.

"Решение было принимать очень непросто. Поскольку это крайне важное решение для НАПК и Украины. После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, лучше отвечает требованиям, имеет надлежащий опыт", - отметил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

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По его словам, 6 декабря комиссия отобрала короткий список из 8 кандидатов, которые были приглашены на собеседования.

Члены комиссии проанализировали всю имеющуюся информацию обо всех кандидатах - резюме, декларацию, мотивационное письмо, тестирование общих навыков, психологическое тестирование, стратегическое видение развития НАПКа, также ответы на вопросы, которые направлялись, результаты отчетов о специальной проверке.

По декларации 2018-го Александр Новиков работает в Генеральной прокуратуре Украины. Зарплата составляет 562 481 грн. На счету имеет 110 тыс. грн.

31 октября Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая должна выбирать нового главу НАПКа. Позже, 6 декабря, было объявлено краткий перечень претендентов на главы НАПКа. На должность председателя претендовали эксперты из антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций.