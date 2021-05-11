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вторник, 11 мая 2021 22:11

В ОП прокомментировали обыски у Медведчука

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В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
Медведчуку скрыться от следствия не удастся - Подоляк. Фото: akcenty.com.ua

Народному депутату от прокремлевской ОПЗЖ Виктора Медведчука и его сообщникам придется пройти через судебный процесс, как это и предусмотрено законом.

Об этом журналистам заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества.

Во-первых, государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами его странной медиа-империи.

Во-вторых, десятки классических непрозрачных схем и сделок, о чем много журналистских расследований.

Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовать свой "бизнес" честно. Только политическая "крыша" при разной власти в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал Подоляк.

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Он подчеркнул, что Медведчуку, который пытался решать судьбу народа и активно пользовался ресурсами страны в Крыму уже после оккупации, спрятаться от следственных действий не удастся.

Подоляк отметил, что Зеленский достаточно политической воли, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом и судом.

2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тараса Козака и юридических лиц.
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для внедрения санкций против Козака стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, во время которого установлено, что схемы по поставкам угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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Комментарии

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Дата
11
мая

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