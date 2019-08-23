В Офисе рассказали, за что Богдан подал в суд на журналистов

В Офисе отметили, что Богдан сначала пытался урегулировать вопрос без суда. ФОТО: Укринформ

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов "Схем" и НСТУ (общественный вещатель) за утверждение, что он 11 раз пересекал белорусскую границу и 6 раз - российскую. Он просит это опровергнуть.

Такую причину иска сообщили в Офисе агентству "Укринформ".

"В выпуске программы утверждалось, что в течение 2018 - начала 2019 Андрей Богдан пересекал Белорусский воздушный участок границы 11 раз. Кроме того, сообщалось, что якобы начиная с 2014 года он 6 раз пересекал российскую границу и в аэропорту "Внуково" зафиксировано три влета и три вылета юриста ", - указали в Офисе.

Видеосюжет размещен на YouTube-канале и сайте ОАО "НСТУ" и Радио Свобода.

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Также в Офисе отметили, что Богдан сначала пытался урегулировать вопрос без суда - обращался письменно дважды к журналистам и предоставлял копию официального ответа Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы. Ответы, по словам ОП, свидетельствует - председатель Офиса пересекал границу в направлении России и Беларуси дважды в мае 2014.

"Несмотря на наличие официального ответа Государственной пограничной службы Украины, письменные требования об опровержении информации были оставлены без удовлетворения", - говорится в ответе.

Общественный вещатель ответил Богдану, что не несет ответственности за содержание передачи "Схемы", которая выходит в нее в эфире, передает "Укринформ".

Председатель Офиса президента Андрей Богдан подал в суд на журналистов программы "Схемы" и "Суспильне". Иск поступил в суд 20 августа