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среда, 27 октября 2021 14:41

В Офисе президента назвали Резникова-министра обороны выигрышным вариантом

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В Офисе президента назвали Резникова-министра обороны выигрышным вариантом
Алексей Резников в должности вице-премьера – с марта прошлого года. Фото: @MReintegration

Министерство обороны выиграло бы, если бы его возглавил нынешний вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "Бабель"

"Назначение министра обороны - это прерогатива президента, соответственно, когда президент озвучит свое решение, будут даны исчерпывающие ответы на все вопросы.

На мой взгляд, Алексей Юрьевич Резников, обладающий чрезвычайно широким кругозором и мощными аналитическими способностями, - едва ли не оптимальная кандидатура для любых важных кадровых решений. Минобороны как ключевой институт страны, где идет война, несомненно, выигрывает от подобного назначения", – сказал Подоляк.

Он добавил, что постоянно рассматриваются "потенциально сильные кандидатуры по нескольким министерствам, где возможны кадровые изменения, ведь президент настаивает на постоянном росте качества управления".

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В то же время, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что по состоянию на 27 октября действующий министр обороны Андрей Таран выполняет свои функции, "а такие публичные разговоры ему только будут мешать".

По словам представителя президента, Таран должен лететь в составе президентской делегации в Великобританию.

1 ноября нардепы от "Слуги народа" на заседании фракции планируют обсудить отставку четырех министров.

Президент Владимир Зеленский определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

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27
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